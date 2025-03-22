Четыре представителя Украины будут играть за выход в финал на турнирах ITF этой недели

Сразу четыре украинских теннисиста вышли в полуфиналы на турнирах ITF этой игровой недели



На турнире ITF W15 в Анталье (Турция) в полуфинал прошла 18-летняя Елизавета Котляр (№855 WTA). В сегодняшнем четвертьфинале украинка победила теннисистку из Чехии 14-летнюю Яну Ковачкову (№1155 WTA) – 7:5, 6:3. Котляр выиграла восьмой матч подряд (на прошлой неделе завоевала свой дебютный титул ITF на аналогичном турнире в Анталье) и за место в финале сыграет против итальянки Алессандры Маццолы (№680 WTA).

Еще одна 18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (№497 WTA) сыграет в полуфинале соревнований ITF W15 в Гавре (Франция). В матче 1/4 финала украинка победила 17-летнюю бельгийку Желлин Вендромм (№833 WTA) – 7:6(4), 6:1, отыгравшись в первом сете со счета 2:5. За выход в финал Подрез будет играть против представительницы Испании Кристины Диас Андровер (№470 WTA).

На турнире ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет) в полуфинале сыграет Вадим Урсу (№420 АТР), который сегодня в украинском дерби обыграл Георгия Кравченко (№861 АТР) – 6:3, 6:3. За свой первый финал в сезоне Урсу поборется с “квалифаером” Михалом Крайчи (№1065 АТР) из Словакии.

Вячеслав Белинский (№540 АТР) продолжает борьбу за титул на соревнованиях ITF M15 в Ровини (Хорватия). Сегодня в двухчасовом четвертьфинале украинец одолел испанца Серхи Переса Контри (№721 АТР) – 7:5, 7:5. Завтра Белинский попробует впервые обыграть Андрея Недича (№555 АТР) из Боснии и Герцеговины, которому дважды проигрывал в финалах турниров ITF в 2023 и 2024 годах.



btu.org.ua