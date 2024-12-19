“Бегать я ещё не могу, до тенниса тем более далеко”. Экс-первая ракетка мира сообщила, что пропустит Australian Open

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова не сможет выступить на первом турнире Grand Slam сезона – Australian Open.



После травмы левого голеностопа, полученной в августе на US Open, и последующей операции, теннисистка планирует вернуться на корт только в марте.

32-летняя чешка рассказала, что получила травму во втором круге US Open в матче против итальянки Жасмин Паолини. Однако проблемы с лодыжкой начались еще в феврале.

“Я продолжала играть, хотя приходилось делать уколы. Связки уже были повреждены, а в Нью-Йорке я просто подпрыгнула – и всё. Порвались обе связки, к тому же пришлось восстанавливать ещё и суставы”, — поделилась Плишкова.

Чешка также рассказала, что процесс лечения осложнился инфекцией.

“Дважды начиналось воспаление, пришлось принимать два курса антибиотиков. Ситуация выглядела не очень хорошо. Потребовалось много времени, чтобы всё зажило”, — сообщила теннисистка.

На данный момент Каролина Плишкова пока не может вернуться к полноценным тренировкам.

“Бегать я ещё не могу, до тенниса тем более далеко”, — отметила экс-финалистка Уимблдона и US Open.

Плишкова подчеркнула, что не намерена торопиться с возвращением, чтобы избежать новых осложнений.

“Я уже однажды совершила ошибку, когда играла с травмой руки полтора месяца. Это было бессмысленно, потому что я ничего не выиграла. Поэтому сейчас я возьму защищённый рейтинг и, надеюсь, вернусь в марте на турниры в Индиан-Уэллс и Майами. Конечно, если не возникнут новые проблемы”, — сказала она.

Также теннисистка призналась, что хотела бы завершить карьеру на своих условиях, а не из-за травм.

“Я хочу вернуться, чтобы болельщики ещё могли меня увидеть. Не хочу завершать карьеру из-за травмы или просто «выживать» на корте. Я хочу вернуться в хорошей форме и ещё что-то выиграть. Плюс есть положительный момент — у меня отдохнули другие части тела, например, запястья, с которыми я тоже долго боролась”, — подытожила Каролина Плишкова.

Отметим, что после отказа Плишковой от участия в Открытом чемпионате Австралии, украинка Юлия Стародубцева становится первой в альтернативном списке и попадет напрямую в основную сетку, в случае выбывания из турнира еще одной теннисистки.



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