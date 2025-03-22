“Килограмм Мбаппе, Лионель Массив и Кевин Де Бюргер”: в сербской деревне играет финальный босс аматорского футбола

Стефан Владич, известный в соцсетях, как Мали Ш(С)трумф, получил интернет-популярность из-за нетипичных габаритов, как для футболиста. Он выступает в любительской команде "Младость" из небольшого сербского села Донья-Борина, насчитывающего около 1500 жителей.

Игрок с юмором относится к восприятию его физической формы болельщиками, поэтому в своих видео и постах использует имена и фамилии известных футболистов, которые меняет с намеком на еду, напитки, лишний вес и вредные привычки.

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Комментаторы также активно креативят. Стефан уже получал такие псевдонимы, как Роберто Калориес, Диего Макарона, Криштиану МакДоналду, Робин ван Пепси, Сигарет Бейл, Никотиньо, Мохамед но Салад, Крем Бензема, Клаудио Пицарро.

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