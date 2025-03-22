Майами. Коллинс начала защиту титула, шесть сеяных теннисисток выбыли из борьбы после стартовых матчей

На турнире WTA 1000 в США завершился третий игровой день



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Виктория Томова (Болгария) 6:3, 6:0

Ребека Масарова (Швейцария, Q) – Донна Векич (Хорватия, 21) 6:1, 6:3

Даниэль Коллинс (США, 14) – Сорана Кырстя (Румыния) 6:4, 7:6(3)

Тэйлор Таунсенд (США, Q) – Юлия Путинцева (Казахстан, 19) 7:6(2), 1:6, 6:1

Мария Саккари (Греция, 28) – Лучия Брондзетти (Италия) 6:3, 5:7, 6:4

Магда Линетт (Польша) – Екатерина Александрова (-, 18) 7:6(5), 6:2

Линда Фругвиртова (Чехия, Q) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 16) 6:0, 6:2

Хейли Баптист (США, WC) – Дарья Касаткина (-, 12) 3:6, 6:4, 7:5

Наоми Осака (Япония) – Людмила Самсонова (-, 24) 6:2, 6:4

Онс Жабер (Тунис, 31) – Катержина Синякова (Чехия) 6:4, 7:6(7)

Ребека Масарова (№168 WTA) одержала третью в карьере победу над соперницей из топ-20 рейтинга и во второй раз вышла в третий круг турнира WTA 1000. Также швейцарка во второй раз обыграла Векич, с которой встречалась в 2023 году в Мадриде. Дальше Масарова сыграет против действующей чемпионки Даниэль Коллинс.

Линда Фругвиртова (№215 WTA) сравняла счёт в личных встречах с Беатрис Аддад Мая, которой проиграла в прошлом сезоне на Australian Open. Это вторая победа чешки в матчах против теннисисток, входящих в топ-20. Впервые ей это удалось три года назад также в Майами, где она была сильнее Виктории Азаренко.

Хейли Баптист (№98 WTA) взяла реванш у Касаткиной за поражение в прошлом сезоне в Сеуле и записала в свой актив третью победу над соперницей из топ-20 рейтинга. Американка впервые сыграет в третьем круге турнира WTA 1000, в котором она встретится с Наоми Осакой. В январе Баптист уступила японке в четвертьфинале турнира в Окленде.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua