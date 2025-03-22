«Посмотрите, что он сделал». Фроч оценил шансы Паркера в бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира британец Карл Фроч оценил шансы новозеландского боксера Джозефа Паркера в бою с чемпионом хевивейта Александром Усиком.

«Не думаю, что Паркер имеет большие шансы победить Усика. Посмотрите, что сделал Усик, этот парень дважды одолел таких боксеров, как Джошуа и Фьюри.

Но кто знает, что может случиться? Вдруг Усик мигом постареет, а Паркер на ходу. В таком случае нас ждет интересный бой. Так или иначе Джозеф заслужил свой шанс», – сказал Фроч.

Ранее Фроч раскритиковал поступок Дюбуа после последнего боя Усика.

sport.ua