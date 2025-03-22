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Автоспорт

Льюис Хэмилтон: Мы будем продолжать атаковать!

Льюис Хэмилтон: Мы будем продолжать атаковать!

Среди механиков Ferrari немало людей зрелых и многое повидавших в мире Формулы 1, но когда Льюис Хэмилтон после победы в спринте на шанхайском автодроме подошёл к ним, было видно, с какой искренней радостью они его поздравляли. Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события, но сегодня семикратный чемпион мира показал всем, для чего он пришёл в эту команду.

Льюис Хэмилтон (1-й): «Сегодня я проснулся в отличном настроении! Первая гонка сезона сложилась непросто, но мне кажется, что многие просто недооценивают сложность задач, которые приходится решать, когда приходишь в новую команду, проходишь в ней период адаптации, когда надо во всём разобраться и наладить взаимопонимание. В общем, надо проделать большую работу.

Я слышал немало критики, многие постоянно ворчат, но при этом наверняка не понимают, что происходит, потому что у этих людей, вероятно, никогда не было подобного опыта. Но в Шанхае всё идёт отлично, мне уже намного комфортнее в машине, ведь в Мельбурне впечатления за рулём были неважные.

А в этот уик-энд с самого первого круга всё идёт, как надо. Инженеры и механики команды проделали отличную работу по настройке машины, и сегодня ощущения в процессе пилотирования были просто замечательные.

Я хорошо стартовал, новое покрытие трассы обеспечивает отличное сцепление, но при этом беречь резину было тяжело, хотя думаю, что подобные сложности были у всех.

Но я не чувствую никакого прессинга, знаю настроения болельщиков Ferrari, знаю, что наша команда хочет побеждать, знаю, как много это для неё значит. Я уже говорил, что двигаться вперёд надо постепенно, шаг за шагом. Рим не за один день строился, так что опережать события не будем. Но будем продолжать атаковать!»

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