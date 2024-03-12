Индиан-Уэллс. Мертенс остановила Осаку, Гауфф и Саккари вышли в четвёртый круг

На турнире WTA 1000 в США состоялся шестой игровой день

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юань Юэ (Китай) — Кэролайн Доулхайд (США) 1:6, 6:4, 7:6(2)

Дарья Касаткина (-, 11) — Слоан Стивенс (США) 2:6, 6:4, 6:4

Элизе Мертенс (Бельгия, 24) — Наоми Осака (Япония, SR) 7:5, 6:4

Коко Гауфф (США, 3) — Лучия Брондзетти (Италия) 6:2, 7:6(5)

Диан Парри (Франция) — Анна Блинкова (-) 6:4, 6:3

Мария Саккари (Греция, 9) — Каролин Гарсия (Франция, 20) 6:3, 6:5

Эмма Наварро (США, 23) — Элина Свитолина (Украина, 16) 6:1, 4:6, 6:3

Арина Соболенко (-, 2) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) 6:3, 7:5

Юань Юэ выиграла восьмой матч подряд (стала чемпионкой турнира WTA 250 в Остине перед Индиан-Уэллс) и впервые вышла в четвёртый круг турнира WTA 1000.

Элизе Мертенс одержала вторую победу в пяти матчах против Наоми Осаки и дальше встретится с Коко Гауфф, которой уступила во всех трёх предыдущих матчах. В прошлом году теннисистки играли друг против друга на US Open.

Диан Парри впервые вышла в четвёртый круг на турнире WTA 1000 и дальше сыграет против Марии Саккари. Француженка ранее играла против теннисисток из топ-10 четыре раза и одержала одну победу — в первом круге Ролан Гаррос-2022 она обыграла на тот момент действующую чемпионку турнира Барбору Крейчикову.

Пары соперниц в четвёртом круге (нижняя половина сетки): Юань — Касаткина, Мертенс — Гауфф, Парри — Саккари, Наварро — Соболенко.

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