Карлос Алькарас – о недостающем “мэйджоре” в своей коллекции: “Уверен, что рано или поздно стану чемпионом в Австралии”

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что уверен, что однажды завоюет титул победителя Открытого чемпионата Австралии — единственного турнира Grand Slam, которого еще нет в его коллекции



Испанец уже дважды побеждал на Уимблдоне (2023, 2024), а также выигрывал US Open в 2022 году и Открытый чемпионат Франции в этом году. Алькарас стал одним из всего четырех игроков в Открытой эре, которым удалось завоевать четыре трофея на “мэйджорах” до достижения 21 года. В число таких теннисистов входят Борис Беккер, Бьорн Борг и Матс Виландер. В этом сезоне он также стал лишь шестым игроком в Открытой эре, которому удалось выиграть Открытый чемпионат Франции, а затем Уимблдон.

Однако, Открытый чемпионат Австралии пока остается непокоренной вершиной для Алькараса. Его лучший результат — четвертьфинал в 2024 году, где он уступил Александру Звереву. «Я уверен, что рано или поздно стану чемпионом в Австралии. Будем надеяться, что это произойдет в следующем году», — сказал Алькарас в интервью агентству EFE.

Испанец признает, что борьба в Австралии будет серьезной. Янник Синнер будет защищать свой титул, Даниил Медведев доходил до финала в трех из четырех последних турниров, а Новак Джокович будет стремиться завоевать трофей в рекордный десятый раз. Александр Зверев и Каспер Рууд также будут бороться за свой первый титул Grand Slam.

«Они продемонстрируют все, над чем работали, чтобы добиться хорошего результата», — отметил Алькарас.



Одной из самых обсуждаемых тем 2025 года станет сотрудничество Новака Джоковича и Энди Маррея, которое продлится минимум до конца Australian Open. Алькарас приветствовал это партнерство, заявив, что «это будет невероятно для тенниса», и назвал Маррея «правильным тренером» для серба. Также испанец отметил, что теперь для него это будет равносильно тому, «как если бы он вышел на корт сразу против двоих».

Сам Карлос вступит в новый год с изменениями в своем тренерском составе. Он пригласил Самуэля Лопеса в качестве второго тренера. Лопес ранее девять сезонов работал с Пабло Каррено-Бустой и сотрудничал с Хуаном Карлосом Ферреро, который является главным тренером Алькараса с 15 лет.

Открытый чемпионат Австралии стартует 12 января. Если Алькарасу удастся выиграть турнир, он станет вторым испанцем после Рафаэля Надаля, которому покорился этот титул.



btu.org.ua