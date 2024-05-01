Висбаден (W100). Завацкая одержала волевую победу в стартовом матче основы

Катарина Завацкая вышла во второй круг на турнире ITF в Германии

В первом круге украинская теннисистка встречалась с хорваткой Тарой Вюрт и выиграла этот матч со счётом 5:7, 7:5, 6:3.

Сегодня Завацкая провела на корте почти три с половиной часа, а во втором сете ей удалось отыграть преимущество соперницы, которая вела 5:3. По ходу матча Катарина сделала 10 брейков и проиграла 8 геймов на своей подаче.

Отметим, что украинка попала в основную сетку в статусе «лаки лузера». До этого Завацкая не смогла доиграть матч финального раунда квалификации.

Во втором круге Катарина сыграет против второй сеяной Анны Бондар из Венгрии.

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btu.org.ua