Боруссия с голом Фуллькруга одолела ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Дортмундская Боруссия дома обыграла Пари Сен-Жермен в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Матч завершился с счетом 1:0.

ПСЖ завладел инициативой с первых минут игры, однако не смог реализовать данное преимущество. Хозяева поля использовали свой шанс на 36-й минуте, когда Нико Шлоттербек из своей половины поля филигранной передачей вывел Никласа Фуллькруга лицом к лицу с голкипером парижан. Форвард первым касанием принял мяч перед штрафной парижан и мощно пробил в ближний угол ворот Джанлумидж >

Парижане были близки, чтобы сравнять счет в игре на старте второй половины игры после удара попавшего в штангу нападающего Килиана Мбаппе. На добивании был Ашраф Хакими, однако его выстрел также принял каркас ворот.

ПСЖ продолжал во втором тайме контролировать игру, Боруссия пыталась поймать парижан на контратаках. В итоге матч завершился минимальной победой немецкого клуба— 1:0.

Лига чемпионов 1/2 финала, первый матч 01 мая

Боруссия Дортмунд — ПСЖ 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 36 Фуллькруг

Боруссия: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Гуммельс, Риерсон (87 Вольф), Джан, Забитцер, Санчо, Брандт (87 Нмеча), Адееми (83 Ройс), Фюллькруг (90+1 Мукоко)

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Эрнандес (42 Бералдо), Маркиньос, Хакими, Витинья, Руис, Заир-Эмери, Баркола (65 Круг Муани), Дембеле, Мбаппе.

Предупреждение: 19 Матсен, 73 Шлоттербек — 53 Руис

Матч-ответ пройдет 7 мая в Париже.

Напомним, в другой паре мадридский Реал с Андреем Луниным в воротах расписал боевую ничью с мюнхенской Баварией.

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