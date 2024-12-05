Боттас: Не думаю, что впереди моя последняя гонка

Гонка в Абу-Даби станет последней для Валттери Боттаса в составе Sauber. У финна нет контракта на следующий сезон, но он не считает, что в этот уик-энд его карьера в Формуле 1 завершится.

Валттери Боттас: «На этой неделе я начал понимать, что на данном этапе всё приближается к логическому завершению. Однако у меня нет уверенности, что предстоящая гонка станет для меня последней. По крайней мере, у меня такие ощущения. Уик-энд будет интересным – посмотрим, испытаю ли я какие-либо эмоции, или это будет ещё один обычный рабочий уик-энд. Узнаем после финиша».

Валттери Боттас добавил, что после гонки в Абу-Даби проведёт переговоры с Mercedes о контракте резервного пилота на 2025 год: «Я никуда не тороплюсь. Я хочу изучить все возможности, но мы с Mercedes ранее договорились, что встретимся и поговорим после финальной гонки.

Последние несколько недель получились сложными для всех, но на следующей неделе будет полегче, поэтому не возникнет никаких препятствий для общения. У обоих сторон есть интерес, но просто никто не торопился ничего предпринимать».

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