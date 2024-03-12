Индиан-Уэллс. Киченок и Остапенко одержали победу в первом круге

Украинско-латвийская пара стартовала с победы на турнире WTA 1000 в США

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующие чемпионки: Крейчикова/Синякова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 8) — Сара Эррани/Лаура Зигемунд (Италия/Германия) 1:6, 6:2, 10-8

Киченок и Остапенко четвёртый раз выступают вместе на турнире в Индиан-Уэллс. В прошлом сезоне они также выиграли один матч, а лучший результат показали в 2021 года, когда дошли до полуфинала.

Для Людмилы Киченок это 50-я победа на турнирах WTA 1000 в парном разряде.

За выход в 1/4 финала теннисистки будут бороться с дуэтом Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия).

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