Ржичани (W75). Снигур будет бороться за первый титул в сезоне

Дарья Снигур вышла в финал на турнире ITF в Чехии

В полуфинальном матче первая сеяная украинка одержала победу над Антонией Ружич из Хорватии — 7:5, 7:6(4).

Во втором сете Снигур сумела отыграть примущество соперницы, которая вела 3:0. Дарья была впереди 5:3, после чего проиграла три гейма подряд, а на тай-брейке украинка вела 3-1, но затем Ружич вновь перехватила инициативу, взяв три розыгрыша подряд, однако следующие четыре очка выиграла Снигур.

Украинская теннисистка проведёт 13-й финал за время выступлений в ITF-туре и попробует выиграть девятый трофей.

В решающем матче Снигур встретится с местной обладательницей wild card Терезой Валентовой, которая выиграла все свои одиночные матчи на профессиональных турнирах. В феврале 17-летняя чешка выиграла два титула ITF W15 в Тунисе.

btu.org.ua