Влияние россиян в Международной шахматной федерации остается очень большим.

Об этом в интервью Tribuna.com рассказал Петер Гейне Нильсен — тренер чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена.

«Дворкович стал президентом ФИДЕ в 2018-м. Уже тогда было много российских денег, но он привел еще больше – РЖД, «Норникель» (компания принадлежит подсанкционному олигарху Владимиру Потанину – прим.), «ФосАгро» (компания принадлежит подсанкционному маслу Андрею Гурьеву (прим.) Еще большим стало влияние «Газпрома» Эти спонсоры, если соревнование не организовано, денег назад не требовали. Это можно назвать российским государственным финансированием, и наивно ожидать, что это было просто так.</nbsp;</

Он является инструментом «мягкой силы». Дворкович встречается с главами государств. Приезжает как неофициальное лицо – и это типичная российская практика. Это все привело к ситуации в 2022-м, когда, думаю, в ФИДЕ поддерживают Украину, но забанить российских игроков было сложно, это поставило бы Дворковича в плохую ситуацию, и когда МОК рекомендовал банить российских и белорусских атлетов, в шахматах этого не сделали.

А украинцев невероятно зажали: если не хочешь играть против российских шахматистов, то фактически должен закончить карьеру. Федерация шахмат Украины на встречах руководства украинского спорта должна была говорить: «Вы должны понять ситуацию в шахматах: если мы применим украинские законы, все должны прекратить играть». Это постоянное переложение ноши на украинцев: играть ли в этих турнирах, на чемпионате мира, любых официальных мероприятиях, играть против россиян, давить руки? А потом Шевченко (украинскому гроссмейстеру, который сейчас выступает за Румынию – прим.) объявили предупреждение, что не пожал руку соперника. После этого Юрий Кузубов решил это сделать, и сразу девять статей у российских медиа об этом. Глядя на фотографию, где они пожимают руки, вы очевидно спросите: «Что вы, ребята, делаете?» А проблема в том, что пока мир шахмат не хочет ничего делать с россиянами, бремя ложится на украинцев», — сказал Нильсен. ;язницу.

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