Алан Джонс: Риккардо надо хотя бы опережать напарника

Старт сезона складывается для Даниэля Риккардо не лучшим образом – в Бахрейне он финишировал 13-м, в Джидде – 16-м. Алан Джонс, чемпион мира 1980 года, надеется, что его соотечественник, выступающий за команду Visa RB, на следующих этапах сможет добиться более убедительных результатов.

В двух первых квалификациях сезона Риккардо уступил Юке Цуноде, своему напарнику, но в Саудовской Аравии ему не повезло: по ходу Гран При его второй пит-стоп продолжался более 40 секунд, а под конец гонки его машину ещё и развернуло.

После гонки Даниэль подчеркнул, что команда выявила некие проблемы с машиной, знает, как их ликвидировать, и в скором времени это будет сделано. Тем не менее, Алан Джонс за него искренне переживает.

«Думаю, он и сам согласится, что должен добиться улучшений, – рассуждал ветеран австралийского автоспорта в интервью газете Herald Sun. – Ему не везёт, но я уверен, что Даниэль хотел бы показывать более высокие результаты. В конце концов нельзя всё время винить только машину, хотя в прошлом мы видели именно такую тенденцию.

Мне бы хотелось, чтобы в Мельбурне у него всё отлично сложилось, чтобы у Даниэля начался успешный период. Я просто думаю, что либо должна закончиться полоса неудач, либо он должен прикладывать больше усилий, если хочет получить шанс вернуться в Red Bull Racing или сесть за руль более конкурентоспособной машины какой-либо другой команды.

Пока он топчется на месте. Оставаться на этом уровне нельзя, ему действительно необходимы более высокие результаты. Мне не хочется этого говорить, но мне кажется, что его лучшие дни уже позади. Для начала ему хотя бы надо опережать своего напарника.

Мне бы хотелось, чтобы он выступал более конкурентоспособно и регулярно боролся за очки, но, по-моему, прежде чем мы это увидим, должны произойти какие-то изменения».

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