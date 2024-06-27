Официально: В Alpine продлили контракт с Гасли

Команда Alpine объявила о продлении контракта с Пьером Гасли.

Срок нового соглашения не раскрывается, но команда подчеркнула, что оно многолетнее, и Гасли будет выступать за Alpine не только в 2025-м, но и в дальнейшем. Имя напарника Пьера будет объявлено позже.

Пьер Гасли: «Я чувствую себя как дома в этой великолепной команде. Мне нравится быть частью проекта Формулы 1 и более широкой концепции Alpine Cars. Я уже более 18 месяцев работаю в команде и всегда планировал выстраивать долгосрочные отношения.

Сезон на трассе складывается тяжело, но я остаюсь верен проекту и никуда не ухожу. Я доволен внесенными корректировками, напряженной работой и направлением, в котором мы движемся.

У команды большой потенциал и ресурсы. Я с нетерпением жду, что произойдет в будущем, а прямо сейчас сосредоточен на повседневной работе, которую мы проводим, ​​чтобы улучшить результаты».

Брюно Фамен, руководитель команды: «Подтверждение контракта с Пьером очень радует. Он обладает огромным опытом в Формуле 1 и продолжает демонстрировать потенциал на трассе. Он отличный посол бренда Alpine, и мы с нетерпением ждём продолжения сотрудничества.

Продление контракта – важный шаг для нашего будущего, но сейчас необходимо сосредоточиться на доработке нынешней машины. У нас высокие амбиции на этот сезон, и мы продолжим неустанно работать ради их достижения.

Команда не торопится с выбором напарника для Пьера, но нас устраивают те варианты, которые у нас есть».

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