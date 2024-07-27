В Aston Martin ждут дождя в квалификации

В Aston Martin готовы к любым изменениям погоды по ходу уик-энда…

Лэнс Стролл (11-й): «Приятно возвращаться в Спа, это отличная трасса, здесь очень весело гоняться. За две сессии мы проехали много кругов. Мы попробовали несколько разных вещей на машине и многому научимся.

Похоже, завтра пойдёт дождь, что принесёт свои проблемы, но мы к этому серьёзно готовимся, чтобы использовать любой шанс».

Фернандо Алонсо (12-й): «Мы проехали много кругов, вечером всё проанализируем и подумаем, в чём можно прибавить.

В квалификации возможен дождь, нужно будет принимать точные решения, если условия изменятся. Вечером мы будем упорно работать, чтобы найти оптимальный настройки для предстоящего уик-энда».

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