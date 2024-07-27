Умаг. Фоньини на девятом турнире подряд стартовал с победы, Марожан впервые с марта вышел в четвертьфинал

Результаты матчей вторника на турнире ATP 250 в Хорватии
Умаг, Хорватия • 22-27 июля • грунт • €651,865
Действующий чемпион: Алексей Попырин (Австралия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Лучано Дардери (Италия, 5) – Дуе Айдукович (Хорватия, SE) 6:1, 6:4
Фабио Фоньини (Италия) – Люка ван Аш (Франция) 6:4, 6:3
Фабио Фоньини во второй раз в этом году обыграл Люку ван Аша. В начале месяца теннисисты встречались в первом круге Уимблдона.
Андрей Рублёв (-, 1) – Камило Уго Карабельи (Аргентина) 6:4, 7:5
Фабиан Марожан (Венгрия) – Тьягу Монтейру (Бразилия) 6:2, 7:6(7)
Фабиан Марожан проведёт четвёртый четвертьфинал в карьере на уровне Тура и второй в текущем сезоне. В марте венгерский теннисист дошёл до этой стадии на “Мастерсе” в Майами. За выход в своё дебютный полуфинал Марожан будет бороться с Андреем Рублёвым.
Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram