Умаг. Фоньини на девятом турнире подряд стартовал с победы, Марожан впервые с марта вышел в четвертьфинал

Результаты матчей вторника на турнире ATP 250 в Хорватии

Умаг, Хорватия • 22-27 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Алексей Попырин (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Лучано Дардери (Италия, 5) – Дуе Айдукович (Хорватия, SE) 6:1, 6:4

Фабио Фоньини (Италия) – Люка ван Аш (Франция) 6:4, 6:3

Фабио Фоньини во второй раз в этом году обыграл Люку ван Аша. В начале месяца теннисисты встречались в первом круге Уимблдона.

Андрей Рублёв (-, 1) – Камило Уго Карабельи (Аргентина) 6:4, 7:5

Фабиан Марожан (Венгрия) – Тьягу Монтейру (Бразилия) 6:2, 7:6(7)

Фабиан Марожан проведёт четвёртый четвертьфинал в карьере на уровне Тура и второй в текущем сезоне. В марте венгерский теннисист дошёл до этой стадии на “Мастерсе” в Майами. За выход в своё дебютный полуфинал Марожан будет бороться с Андреем Рублёвым.

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