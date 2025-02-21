Экс-седьмая ракетка мира завершил профессиональную карьеру после совместного турнира с Новаком Джоковичем

Испанский теннисист Фернандо Вердаско официально завершил свою профессиональную карьеру 19 февраля 2025 года после выступления на турнире ATP 500 Qatar ExxonMobil Open в Дохе.



Последний матч 41-летний Вердаско провёл в парном разряде вместе с сербом Новаком Джоковичем, уступив в четвертьфинале дуэту Харри Хелиоваара (Финляндия) и Генри Паттен (Великобритания) со счётом 5:7, 4:6. Этот поединок стал финальной точкой в 25-летней карьере испанца, начавшейся в 2001 году.

Бывшая седьмая ракетка мира выиграл за карьеру семь одиночных титулов ATP и восемь в парном разряде, включая победу на Итоговом турнире ATP в 2013 году вместе с Давидом Марреро. Самым значимым достижением на турнирах Grand Slam в одиночном разряде стал полуфинал Australian Open 2009 года, где он уступил Рафаэлю Надалю в пятичасовом матче. Вердаско также трижды становился обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании. На теннисном корте испанец заработал 18,3 млн. долларов США призовых.

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