Это не Усик, а его критик. Беллью назвал «настоящего убийцу в боксе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью назвал своего самого любимого боксера современности. Британец выделил чемпиона мира в легком весе по версии WBA Джервонту Дэвиса.

«Мой самый любимый боксер? Это Танк Дэвис. Это просто настоящий убийца в современном боксе, он безжалостен к соперникам. Люди недооценивают его навыки. Но посмотрите, как он находит моменты для идеальных ударов, люди это иногда не замечают. Дэвис всегда расставляет ловушки и ждет, пока его соперник туда попадет», – сказал Беллью.

Ранее известный американский боксер Джервонта Дэвис, который является чемпионом мира в легком весе по версии WBA, назвал трех лучших боксеров в истории. Дэвис не включил в свой список ни одного супертяжа.

sport.ua