YouTube. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Вечером 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) поклонники бокса увидят интересный поединок.

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) выйдет на ринг против экс-чемпиона UFC из Камеруна Франсиса Нганну (0–1, 0 KO). Запланировано 10 раундов.

34-летний британец Энтони Джошуа пытается вернуться в борьбу за пояса после двух поражений от украинца Александра Усика. В 2023 году Джошуа победил трех соперников: Джермейна Франклина из США, Роберта Хелениуса из Финляндии, Отто Валлина из Швеции.

37-летний камерунец Франсис Нганну за карьеру в MMA выиграл 17 боев и потерпел 3 поражения. В его активе – чемпионский пояс UFC в супертяжелом весе. Франсис дебютирует на боксерском ринге ярким поединком против Тайсона Фьюри. Хотя и уступил по очкам, но выглядел достойно, даже уронив титулованного соперника на помост в 3-м раунде.

Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция поединка проводиться видеосервисом DAZN.

Шоу в Саудовской Аравии начнется 8 марта в 20:00 по Киеву, а главный бой стартует после полуночи.

Файткард шоу в Эр-Рияде

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