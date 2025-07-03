Где смотреть бой Усика и Дюбуа: трансляция от MEGOGO

Бой-реванш между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа станет одним из самых ожидаемых событий года для поклонников бокса. Украинский чемпион вновь выйдет на ринг, чтобы подтвердить своё лидерство в супертяжёлом весе. Вопрос, где смотреть прямую трансляцию поединка, теперь решён. Организаторы объявили официальную платформу и подробности эфира. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Официальный транслятор боя Усика и Дюбуа

Медиасервис MEGOGO получил эксклюзивные права на трансляцию боя. Посмотреть поединок можно будет через подписку на спортивный пакет или с разовой оплатой. Платформа обеспечит качественную картинку, украинский и английский комментарии и доступ с любых устройств. Это единственный легальный способ посмотреть бой в прямом эфире для зрителей из Украины.

Расписание трансляции и старт боя

Вечер бокса стартует в 19:00 по киевскому времени. Главный кард начнётся в 20:30 и откроется боем украинцев Андрея Новицкого и Владислава Сиренко. Сам поединок Усика и Дюбуа запланирован на 22:30–23:00, но время может сместиться в зависимости от длительности предыдущих боёв. Рекомендуется подключаться заранее.

Что важно знать о поединке-реванше

Первый бой Усика и Дюбуа закончился победой украинца техническим нокаутом, но сопровождался спорными моментами. Второй поединок даст шанс расставить все точки. Усик будет защищать свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO, а Дюбуа надеется на реванш. Бой обещает быть напряжённым и интересным.

Как подключиться к трансляции на MEGOGO

Чтобы посмотреть бой, выполните простые шаги:

Зарегистрируйтесь на сайте или в приложении MEGOGO

Найдите раздел «Спорт»

Оформите спортивную подписку или оплатите трансляцию

Подключитесь за 15–20 минут до начала

Наслаждайтесь боем на любом устройстве

MEGOGO поддерживает просмотр на телевизорах, смартфонах, планшетах и ПК.

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