Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик высказался о китайском боксере Чжане Чжилее, который недавно нокаутировал Деонтея Уайлдера в 5-м раунде.

«Чжан сбросил много веса за последнее время, это непросто. Я говорил с людьми, которые отвечают за его карьеру, они рассказали, что хотят организовать бой с Джошуа, но я думаю, Энтони подерется с другим боксером, который выступал в ту ночь в Эр-Рияде (имеется в виду Даниэль Дюбуа, который победил Филипа Хрговича).

Чжан замечательный боксер, у него сильный удар, с которым вы не сможете ничего поделать, у него отличные габариты. Я считаю, что Чжилей сейчас находится в топ 3-4 лучших хевивейтеров», – признался Усик.

Ранее Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в супербое за абсолют.

sport.ua