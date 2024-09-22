Виктор ВЫХРИСТ: «Дюбуа поразил меня умением держать удар»

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Известный украинский боксер-профессионал Виктор Выхрист эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем его удивил Даниэль Дюбуа, завоевавший чемпионский пояс среди супертяжеловесов по версии IBF, нокаутировав в Лондоне Энтони Джошуа:

«Не буду оригиналом, когда скажу, что такого финала не ожидали большинство экспертов и поклонников бокса. Фаворитом считался Джошуа благодаря большему опыту, высшему классу, но все закончилось для него катастрофой.

Мне рассказывали, что Дюбуа несколько раз был спарринг-партнером Джошуа, и дважды Энтони оказывался после его ударов в нокдауне. Может быть, и отсюда его неуверенность, когда Дюбуа в первый раз мощно попал. Далее, как говорится, было дело техники, точнее, целенаправленного напора Даниэля, имевшего значительное преимущество в количестве и точности выстрелов.

Кстати, чем меня приятно удивил Дюбуа, то это умением держать удары. В пятом раунде Даниэль дважды пропустил, но не пошатнулся, перетерпел и в контратаке нокаутировал Джошуа. Респект.

Да, можно критиковать Дюбуа за прямолинейность, медленные ноги, но он максимально использовал свои козыри, а именно – мощный удар».

Беллью ответил, сможет ли Джошуа вернуться после жесткого нокаута от Дюбуа

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