Кубок Лейвера. Сборная Европы совершила камбэк в третий игровой день и в пятый раз стала победительницей турнира

В Берлине завершился седьмой розыгрыш Кубка Лейвера

Берлин, Германия • 20-22 сентября • хард (зал) •

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ЕВРОПА 13-11 МИР

Карлос Алькарас/Александр Зверев – Тэйлор Фритц/Бен Шелтон 6:7(5) 4:6

Даниил Медведев – Бен Шелтон 7:6(5), 5:7, 7-10

Александр Зверев – Фрэнсис Тиафо 6:7(5), 7:5, 10-5

Карлос Алькарас – Тэйлор Фритц 6:2, 7:5

• Александр Зверев восьмой раз за девять матчей победил Фрэнсиса Тиафо (впервые сыграли друг с другом в этом сезоне). Немецкий теннисист уступал сет и брейк во втором сете (3-4), но сумел перевести поединок на решающий супер-тай-брейк, где оформил свою итоговую победу.

• Карлос Алькарас второй раз сыграл против Тэйлора Фритца и второй раз его обыграл. Испанец, сыгравший впервые на Кубке Лейвера, принес своей команде две победы в одиночном разряде и одну в парном.

Сборная Европы спустя два года вновь завоевала Кубок Лейвера. Всего на счету европейской команды теперь пять побед в семи розыгрышах командного турнира. Напомним, что сборная Европы выиграла четыре первых Кубка Лейвера, после чего дважды чемпионом становилась сборная Мира.

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