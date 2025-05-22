Кубок Лейвера вернется в Лондон в 2026 году

Кубок Лейвера, командный теннисный турнир между сборными Европы и Мира, вернется в Лондон в 2026 году



Девятый розыгрыш турнира состоится с 25 по 27 сентября на арене The O2, которая принимала соревнования в 2022 году. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте турнира.

Кубок Лейвера, названный в честь австралийской легенды Рода Лейвера, проводится ежегодно с 2017 года. Проведение соревнований чередуется между городами Европы и других континентов. С момента основания турнир состоялся в Праге (2017), Чикаго (2018), Женеве (2019), Бостоне (2021), Лондоне (2022), Ванкувере (2023) и Берлине (2024). В 2025 году Кубок Лейвера пройдет в Сан-Франциско (19-21 сентября). Команда Европы лидирует в противостоянии, становившись чемпионом пять раз.

«Мы рады вернуть Кубок Лейвера в Лондон, один из крупнейших спортивных городов мира», – заявил Тони Годсик, председатель Кубка Лейвера и генеральный директор агентства TEAM8. «Лондон в 2022 году установил новый стандарт, подарив один из самых успешных и эмоциональных розыгрышей турнира»

Напомним, что именно в Лондоне в 2022 году завершил свою карьеру швейцарец Роджер Федерер, который был идейным организатором и является соучредителем этого турнира. В своем прощальном матче он сыграл в паре с Рафаэлем Надалем против американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо. Команда Мира в том году одержала первую победу в истории турнира (13:8).

Лондон станет первым городом, который примет Кубок Лейвера во второй раз. Арена The O2, вмещающая 20 000 зрителей, ранее принимала матчи ATP Finals с 2009 по 2020 годы.



btu.org.ua