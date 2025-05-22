«Такой прогноз мне сделали». Беринчик рассказал, когда вернется в ринг

Украинский боксер Денис Беринчик рассказал, когда планирует возвратиться в ринг. Боксер очертил сроки восстановления после операции.
– Когда планируете вернуться в ринг?
– Тренироваться начну через три месяца. Такой прогноз мне сделали. Надеюсь, так оно и будет. Надо быстро восстановиться.
– Уже есть какие-то пожелания для промоутера по поводу соперника?
– Будем смотреть. Сейчас я появился в рейтингах, так что перспективы вырисовываются.
Ранее Беринчик рассказал, как прошла операция после травмы плеча.