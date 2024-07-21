Баколе прогнозирует победу нокаутом над лучшим супертяжем США

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Претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе конголезский боксер Мартин Баколе (20-1, 15 KO) прогнозирует победу нокаутом в поединке с небитым американцем Джаредом Андерсоном (17-0, 15 KO).

«После победы над ним я окажусь в хорошем положении. Я воспользуюсь его рейтингом. Андерсон – №1 в Америке. Он занимает хорошие позиции в рейтинге. Я очень сосредоточен на том, чтобы победить его, потому что он – большое имя в США. Я дебютирую в США. Я рассчитываю на нокаут», – сказал Баколе.

Отметим, что Андерсон занимает 4-е место в рейтинге WBO, 5-е место в рейтинге IBF, 6-е место в рейтинге WBC и 13-е место в рейтинге WBA. Интересно, что Мартин находится ниже в рейтингах, хотя имеет более убедительный послужной список.

Бой Баколе против Андерсона состоится 3 августа в Лос-Анджелесе в андеркарде поединка Теренса Кроуфорда против Исраила Мадримова.

Ранее Баколе назвал имена топовых бойцов хевивейта, которых побил в спаррингах.

sport.ua