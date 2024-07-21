Хорнер: Надеюсь, Перес сможет хорошо провести гонку

Перед стартом Гран При Венгрии Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, сказал несколько слов о ситуации Серхио Переса, разбившего машину во вчерашней квалификации.

В гонке мексиканец стартует с 16-й позиции.

Кристиан Хорнер: «Вчера у Серхио был ужасный день, но надеюсь, сегодня он финиширует на более высоких позициях. Лучший способ что-то исправить – показать хороший результат на трассе. У него неплохой настрой, он перестроился, и будем надеяться, что сможет нормально провести гонку.

Если ему удастся заработать очки, это будет лучшей компенсацией его механикам, которые приложили огромные усилия, чтобы отремонтировать машину и подготовить её к гонке. Внешне какие-то части корпуса выглядят не лучшим образом, но огрехи с покраской не должны сказаться на скорости».

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