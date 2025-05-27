Три идеи Вурца, как повысить шансы на обгоны в Монако

Алекс Вурц не только ветеран Формулы 1 и WEC, не только телекомментатор и председатель ассоциации GPDA, но и бизнесмен, и его компания Wurz Design занимается проектированием гоночных трасс.

Разумеется, Алекс, как и все, кто видел Гран При Монако, недоволен тем, как в минувшее воскресенье развивались события, но, в отличие от большинства критиков, он выступил с конкретными предложениями, как можно сделать хотя бы что-то, чтобы изменить к лучшему ситуацию с обгонами на узком городском кольце.

Его предложения кажутся вполне дельными, хотя их реализация потребует от властей средиземноморского княжества весьма крупных инвестиций и масштабных работ. Впрочем, это уже другая проблема, а суть идей, изложенных в видеоролике продолжительностью четыре с половиной минуты, в следующем.

Передвинуть вперёд шикану Nouvelle

По словам Вурца, он это уже обсуждал с гонщиками чемпионата, и они согласны, что удлинение прямой на выходе из туннеля и смещение шиканы ближе к повороту Tabac может дать определённый позитивный эффект.

Если передвинуть шикану примерно на 80 метров вперёд с учётом всех физических ограничений, существующих на набережной, идущей вдоль гавани, то гонщикам станет сложнее защищать позицию от атак соперников. Сейчас это слишком просто из-за кочек на этом участке трассы и её небольшого правого извива.

При этом надо точно рассчитать новое расположение шиканы, чтобы расстояние от выхода из неё до Tabac оставалось достаточно большим, тогда гонщики будут успевать разогнаться вновь, и перед поворотом им придётся снимать ногу с газа.

«Разумеется, очень важно детально проработать конфигурацию новой шиканы, чтобы повысить вероятность обгонов, – пояснил Вурц. – В том числе рассчитать точное расположение поребриков и ширину трассы, которую тоже можно увеличить…, хотя это потребует значительных инженерных работ».

Изменить конфигурацию поворота Rascasse

Это более простая задача, чем перенос шиканы, но если её реализовать, вероятность обгонов в Rascasse несколько возрастёт. Для чего апекс этого поворота надо сместить на 2-3 метра ближе к внешнему краю трассы, а саму трассу максимально расширить влево – насколько позволяет расположение въезда на парковку, которая там находится.

«Если апекс сместить в сторону внешнего края трассы, то траектория на входе в поворот определённо изменится, – считает Алекс. – Тогда мы делаем поворот более открытым для того, чтобы атакующий гонщик попытался занять на торможении внутреннюю траекторию, а это означает, что тому, кто едет впереди, либо придётся обороняться, либо согласиться, что он сам оставил дверь открытой.

Если вы обороняетесь, ваша скорость на выходе явно снизится, и тогда вы создадите позади вереницу из машин, а все соперники будут давить на вас сильнее.

Думаю, это не такая уж хитрая идея, и её довольно просто реализовать, но она должна как минимум способствовать повышению накала борьбы, а возможно, и вероятности обгонов».

Шпилька Fairmont

Третья идея австрийца состоит в том, чтобы расширить, насколько это возможно, вход в шпильку Fairmont (бывшую Loews). По мнению Вурца, там есть возможность расширить трассу на 2-2,4 метра не только на входе, но и на выходе из этой знаменитой шпильки.

«Шпилька очень узкая, поэтому надо сделать трассу пошире и на выходе – в правую сторону, для чего убрать поребрик и заасфальтировать этот участок вплоть до физической стены, чтобы увеличить радиус поворота.

Реальная гоночная траектория при этом не изменится, как и характер самого поворота, но повысится вероятность атаки на торможении, если вам удастся занырнуть на внутренний радиус..»

Три таких меры, изложенные в видео от Wurz Design, по расчётам их автора, позволят несколько исправить положение, и теоретическая возможность реализовать подобный проект есть, причём Алекс подчёркивает, что характер трассы при этом принципиально не изменится, что тоже немаловажно.

Алексу Вурцу можно доверять, ведь у него есть не только весьма богатый гоночный опыт: его компания уже привлечена к проектированию нового автодрома в Саудовской Аравии, а также трассы в Руанде, если Формула 1 решит начать экспансию на африканский континент с этой страны.

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