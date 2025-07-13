Уимблдон. Синнер в финальном поединке прервал победную серию Алькараса и завоевал свой четвертый титул Grand Slam

Первая ракетка мира Янник Синнер впервые стал чемпионом Уимблдона



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) – Карлос Алькарас (Испания, 2) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Янник Синнер взял реванш у Карлоса Алькараса за поражение в финале Ролан Гаррос в прошлом месяце и сократил отставание в личном противостоянии (4-9), прервав серию из пяти поражений подряд от испанца. Синнер затратил на свою победу чуть более трех часов игрового времени, выполнив восемь подач навылет и допустив две двойные ошибки (у Алькараса – 15/7). Янник проиграл два гейма на своей подаче и сделал четыре брейка в ответ.

Путь к титулу:

R1: Лука Нарди (Италия) 6:4, 6:3, 6:0

R2: Александар Вукич (Австралия) 6:1, 6:1, 6:3

R3: Педро Мартинес (Испания) 6:1, 6:3, 6:1

R4: Григор Димитров (Болгария, 19) 3:6, 5:7, 2:2 отказ

QF: Бен Шелтон (США, 10) 7:6(2), 6:4, 6:4

SF: Новак Джокович (Сербия, 6) 6:3, 6:3, 6:4

FR: Карлос Алькарас (Испания, 2) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

23-летний Янник Синнер впервые сыграл в финале Уимблдона и стал первым теннисистом из Италии, выигравшим титул на травяном “мэйджоре”. Итальянец провел пятый финал на турнирах Grand Slam и завоевал свой четвертый титул. Напомним, что ранее Синнер становился чемпионом на Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024).

Этой победой Синнер прервал 20-матчевую победную серию Карлоса Алькараса на Уимблдоне и 24-матчевую победную серию испанца в сезоне.

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