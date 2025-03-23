20-я ракетка мира Умбер – о матче против 18-летнего Фонсеки: “У меня были такие же ощущения, как когда я играл против Алькараса или Синнера”

20-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер поделился своими впечатлениями о матче третьего круга “Мастерса” в Майами, в котором он потерпел поражение от 18-летнего бразильца Жуана Фонсеки



“Я очень редко пересекался с кем-то, кто играет настолько быстро. Я и сам играю быстро, но он пробивает еще быстрее. В матче против него у меня были примерно такие же ощущения, как когда я играл против Алькараса или Синнера

Он обыгрывал меня по всему корту. У меня сложилось впечатление, что он может пробить виннерс из любой позиции. Он очень хорошо подавал, даже на вторых мячах. Мне говорили, что я набрал всего четыре очка на его подаче.

Честно говоря, он уже играет как монстр. Я редко играл с парнем, который играет настолько круто, так что я должен сказать, что он уже очень силен, и он будет совершенствоваться еще больше”, – сказал Умбер на послематчевой пресс-конференции.

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