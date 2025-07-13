Джереми Кларксон поддержал Кристиана Хорнера

Джереми Кларксон, популярнейший британский телеведущий, провёл параллель между историей его собственного скандального увольнения с BBC и ситуацией, в которой оказался Кристиан Хорнер.

Кларксон был уволен с BBC после стычки с Ойсином Таймоном, продюсером программы Top Gear, закончившейся рукоприкладством. Скандал получил широкую огласку и позволил корпорации расторгнуть контракт с телеведущим, что привело к резкому снижению рейтингов и постепенному угасанию этой некогда всемирно успешной программы.

Джереми же от этого только выиграл, поскольку сразу подписал многомиллионный контракт с Amazon, и вся знаменитая троица, т.е. Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд, занялась новым проектом, The Grand Tour, который сразу полюбился публике.

В 2016-м первый сезон этой программы побил все рекорды популярности, а сейчас Кларксон выпускает Clarkson’s Farm, интереснейший документальный сериал о своей ферме. Т.е. история, которая могла поставить точку в его карьере, наоборот, стала началом новой, ещё более успешной её главы. Того же самого он желает Хорнеру.

«После новости о его увольнении я отправил Кристиану текстовое сообщение, подчеркнув, что в прошлом был в таком же положении, – поделился Кларксон в своей традиционной колонке на страницах таблоида The Sun. – Я объяснил ему, что когда ты просыпаешься следующим утром, то можно запросто подумать: «Ну, что же, вот и всё». Но в моём случае получилось иначе.

Я наступил не на змею, а на первую ступень лестницы, ведущей вверх. Готов поспорить, что он сделает то же самое.

В минувшее воскресенье я провёл какое-то время в компании Кристиана, и было очевидно, что в тот момент ничто не предвещало подступающих неприятностей. С ним была Оливия, его 11-летняя дочь, чья мать совсем недавно умерла от рака глаза. Больше всего мы говорили об этом и о том, как малышка справляется со своим горем.

Сейчас многие готовы сделать ставку на то, что Хорнер перейдёт в Alpine, но в следующем году эта команда получит двигатели Mercedes. А это означает, что Кристиану придётся работать с Тото Вольффом, главой команды Mercedes. Но поскольку эти двое не ладят, то я не думаю, что события будут развиваться по такому сценарию.

В следующем году в Формулу 1 придут Audi и Cadillac, а также поговаривают об некоем интересе китайской стороны. И все они наверняка готовы использовать возможность заполучить Хорнера. Что до Red Bull Racing, то давайте вспомним, что стало с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед», когда оттуда ушёл Алекс Фергюсон. И в этом контексте некогда великая команда через пару лет вполне может оказаться в Формуле 4».

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