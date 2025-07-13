Шакур, Шираз, Берланга взвесились накануне грандиозного шоу от Аль-Шейха

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдгар Берланга и Хамза Шираз

В ночь на 13 июля в американском Нью-Йорке состоится большой вечер бокса, организованный журналом The Ring и влиятельным функционером Турки Аль-Шейхом. Накануне состоялась традиционная церемония взвешивания.

Главным событием станет отборочный бой во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся британец Хамза Шираз (21–0–1, 17 КО) и представитель Пуэрто-Рико Эдгар Берланга (23–1, 18 КО). Победитель этого противостояния в следующем поединке сразится за титул WBC.

Хамза Шираз – 76,02 кг

Эдгар Берланга – 76,02 кг

Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг) Шакур Стивенсон (23–0, 11 КО) из США сразится с обладателем временного титула Уильямом Сепедой (33–0, 27 КО).

Шакур Стивенсон – 61,2 кг

Уильям Сепеда – 61,05 кг

Третьим по значимости событием станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между доминиканцем Альберто Пуэльо (24–0, 10 КО), который владеет поясом WBC, и пуэрториканцем Субриэлем Матиасом (22–2, 22 КО).

Альберто Пуэльо – 63,4 кг

Субриэль Матиас – 63,5 кг

В лимите полутяжелого веса (до 79,4 кг) на ринг выйдут кубинец Давид Моррель (11–1, 9 КО) и чеченец, который представляет Австралию Имам Хатаев (10–0, 9 КО).

Давид Моррель – 79,3 кг

Имам Хатаев – 79,3 кг

ВИДЕО. Церемония взвешивания накануне шоу бокса от журнала The Ring и Турки Аль-Шейха

sport.ua