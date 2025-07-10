Ига Швёнтек: “Если бы в начале сезона мне сказали, что мой лучший результат на “мэйджорах” будет на Уимблдоне, то не скажу, что я бы не поверила”

Польская теннисистка Ига Швёнтек провела пресс-конференцию после выхода в финал на Уимблдоне



В полуфинальном поединке Ига Швёнтек разгромила Белинду Бенчич и впервые в карьере будет бороться за титул на травяном “мэйджоре”.

– Ига, поздравляем с выходом в финал Уимблдона. Поделитесь своими впечатлениями от матча.

– Спасибо. Я действительно хорошо провела матч. С самого начала почувствовала, что могу оказывать давление на Белинду. Была в нужном настрое, полностью сосредоточена от первого до последнего мяча. Это было очень солидное выступление.

– Если бы в начале сезона вам сказали, что ваш лучший результат на Grand Slam в этом году будет именно здесь, на Уимблдоне, что бы вы ответили?

– Не скажу, что я бы не поверила. Я в целом верю в себя, и знаю, что в теннисе возможно многое. Но, думаю, я бы решила, что для этого мне нужно будет пройти большой путь, многому научиться. Хотя… слишком уж гипотетический вопрос.

– Сегодня было очень жарко. Повлияло ли это на вашу игру? Помогло ли вам реализовать свой стиль?

– Хороший вопрос. Сложно сказать. Мне было комфортно и при температуре 20–22 градуса. Конечно, в такую жару мяч отскакивает выше и я об этом уже говорила. В теории, это должно быть мне на руку, но, с другой стороны, в этом году я чувствовала себя хорошо при любых условиях.

Наверное, дело не столько в погоде, сколько в том, как я играла сегодня. Даже если бы условия были другими, я бы всё равно старалась действовать так же – атаковать, брать инициативу. Но да, сегодня мне действительно было комфортно.

– С самого начала этого Уимблдона казалось, что вы пришли сюда с немного иным настроением. Обычно вы приезжаете сразу после победы на Ролан Гаррос и без особого времени на подготовку. Чувствовали ли вы, что в этом году все немного иначе, меньше давления, другие ожидания?

– Честно говоря, не уверена. Думаю, у меня больше не будет сезонов, в которых на меня не будет давить груз ожиданий извне – теперь это будет всегда. Каждый год, в принципе, всё одно и то же, но иногда мне удаётся лучше справляться с этим, игнорировать это, иногда – хуже.

Но, откровенно говоря, если не выиграть Ролан Гаррос и получить больше времени на подготовку к траве, это действительно немного облегчает задачу. Когда я выигрываю в Париже и сразу приезжаю сюда, все уже начинают спрашивать про Уимблдон и возлагают невероятные ожидания. И мне это кажется нелогичным. На это я повлиять не могу.

– Удивили ли вы саму себя тем, чего достигли на этом турнире?

– Да, однозначно удивила (улыбается).

– Если вы победите в финале, то войдёте в очень узкий круг теннисисток, выигрывавших “мэйджоры” на всех трёх покрытиях. Была ли у вас когда-либо такая цель – стать «универсальной» теннисисткой, способной побеждать везде?

– Нет, потому что я никогда не думала, что это возможно. Как я уже говорила после прошлого матча, я не из тех людей, кто ставит перед собой подобные цели. Я живу турниром за турниром. Я не просыпаюсь с мыслью: “Так, в этом году я выиграю три Шлема” – это не мой подход.

У меня всегда были более приземлённые цели – улучшать игру каждый день, шаг за шагом. Это всегда работало, и я придерживаюсь этого подхода. Так что таких глобальных целей у меня никогда не было.

– По сравнению с пятью предыдущими финалами Grand Slam, насколько этот ощущается иначе? Может быть, он приносит больше удовольствия, потому что поначалу не был таким ожидаемым?

– Если честно, каждый «Шлем» – это совершенно разный опыт. Сравнивать эти пути очень сложно. Но определённо сейчас я получаю удовольствие от того, что появилось это новое ощущение – чувствовать себя немного комфортнее на траве. Возможно, я просто стала по-другому к этому относиться. Да, мне действительно приятно это ощущать. Хотя, конечно, и на других «мэйджорах» я тоже наслаждалась своей игрой.



– Вы вдохновляете миллионы молодых людей по всему миру. Дети, которые смотрят, как вы вышли в финал Уимблдона, мечтают однажды оказаться на этом корте. Какой совет вы могли бы дать, чтобы приблизить их к этой мечте?

– Думаю, один из главных советов – найти вокруг себя хороших людей. Потому что даже несмотря на то, что теннис – индивидуальный спорт, вы не сможете пройти этот путь в одиночку. Опытные люди рядом помогут и подскажут в трудные моменты.

Ну и, конечно же, нужно усердно работать. Когда я училась в школе, я даже не думала, что смогу оказаться здесь. Я просто работала и с каждым годом это становилось всё более реальным.

– После «баранки» в полуфинале (6:2, 6:0 против Белинды Бенчич) чувствуете ли вы, что трава больше не преграда, а покрытие, на котором вы находитесь на вершине?

– Я не знаю, что меня ждёт впереди, поэтому не могу сказать точно. Сейчас я чувствую, что могу играть в свой теннис, могу быть активной и вести игру. Но, конечно, впереди у меня будут и другие матчи, возможно, совсем не такие. Поэтому пока сложно сказать, освоила ли я полностью игру на траве или нет.

– Что вы думаете о пути Аманды Анисимовой к финалу и о том, каким может быть финал?

– Я не следила за её предыдущими матчами, но сегодня наблюдала за счётом, потому что играла после неё. Саму игру не смотрела. Но очевидно, что она сейчас показывает отличный теннис. У неё был сильный турнир перед Уимблдоном, она знает, как играть на траве, и при её стиле это покрытие ей подходит. Так что это будет вызов. Завтра мы подготовимся тактически и посмотрим как все будет.

– Как вы воспринимаете её возвращение после перерыва?

– Любой, кто проходит через трудности и возвращается на высокий уровень, заслуживает огромного уважения. Аманда – одна из тех, кто продолжает двигаться вперёд, даже в непростых ситуациях. Я всегда желала ей всего наилучшего, мы знаем друг друга ещё с юниоров. Она проделала большую работу и она – молодец.

– Сегодня было жарко, и один из зрителей почувствовал себя плохо. Думаете, в таких условиях организаторы могли бы закрыть крышу и включить кондиционирование, хотя бы на центральных кортах?

– Прежде всего, надеюсь, с этим человеком всё в порядке. Я точно не знаю, что случилось. Но, насколько я понимаю, организаторы стараются не закрывать крышу, если нет дождя – ведь турнир проводится на открытом воздухе. Возможно, это связано с определёнными правилами.

На некоторых кортах, даже при закрытой крыше, нет кондиционеров. Здесь, насколько я знаю, используется климат-контроль, чтобы трава не становилась слишком влажной. Если бы это помогло, то почему бы и нет. Но это не совсем моя зона ответственности, я не могу предсказать, как это скажется на зрителях. Надеюсь, больше таких случаев не будет, но не знаю, как это предотвратить.

– Вы упоминали, что начали получать больше удовольствия от игры на траве. Кроме побед, что ещё вам стало нравиться в травяном теннисе?

– Думаю, главное – здесь нет времени на раздумья. Нужно полагаться на инстинкты. Если ты чувствуешь себя уверенно, это даже весело, в отличие от других покрытий, где у тебя больше времени на построение розыгрыша.

И, конечно, когда у тебя получается, то играть приятно. Но в первую очередь мне нравится именно это отличие – инстинктивность и необходимость действовать быстро.



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