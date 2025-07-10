Пике-младший: В 2026-м Ферстаппен будет в Mercedes

Бывший гонщик Формулы 1 Нельсон Пике-младший в подкасте Pelas Pistas проговорился, что в следующем году Макс Ферстаппен будет выступать за Mercedes, где станет напарником Кими Антонелли.

Нельсон Пике-младший: «В этом году бывают уик-энды, когда у Mercedes всё идёт не так. Повлиять на это очень сложно. Один из их гонщиков – новичок, которого, к сожалению, в прошлый уик-энд выбил Айзек Хаджар. В любом случае, для Mercedes это был неудачный уик-энд. Но кто знает, что произойдёт в следующем году, когда там будет выступать Макс.

Нет, вы неправильно меня поняли. Контракт ещё не подписан. Но он точно будет выступать в Формуле 1 в 2026 году. Думаю, он примет решение в августе. Если он выберет Mercedes, то его напарником наверняка будет Антонелли».

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