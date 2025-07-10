Милан приближается к подписанию защитника Гента

"Милан" продвигается в переговорах по подписанию левого защитника "Гента" Арчи Брауна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Россонери" стремятся как можно быстрее оформить трансфер 23-летнего футболиста, чтобы опередить несколько других европейских клубов, которые также проявляют интерес к игроку.

Сообщается, что соглашение между всеми сторонами близится к завершению. В настоящее время обсуждаются личные условия контракта с Арчи.

Браун в прошлом сезоне сыграл 46 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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