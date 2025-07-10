Connect with us
Футбол

Милан приближается к подписанию защитника Гента

Милан приближается к подписанию защитника Гента

    • "Милан" продвигается в переговорах по подписанию левого защитника "Гента" Арчи Брауна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

    "Россонери" стремятся как можно быстрее оформить трансфер 23-летнего футболиста, чтобы опередить несколько других европейских клубов, которые также проявляют интерес к игроку.

    Сообщается, что соглашение между всеми сторонами близится к завершению. В настоящее время обсуждаются личные условия контракта с Арчи.

    Браун в прошлом сезоне сыграл 46 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

    Читайте такжеОфициально. Аль-Хиляль подписал звезду Милана

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis