Милан приближается к подписанию защитника Гента

"Милан" продвигается в переговорах по подписанию левого защитника "Гента" Арчи Брауна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Россонери" стремятся как можно быстрее оформить трансфер 23-летнего футболиста, чтобы опередить несколько других европейских клубов, которые также проявляют интерес к игроку.
Сообщается, что соглашение между всеми сторонами близится к завершению. В настоящее время обсуждаются личные условия контракта с Арчи.
Браун в прошлом сезоне сыграл 46 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
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