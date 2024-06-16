Ноттингем. Плишкова и Бултер во второй раз сыграют в финале турнира

На турнире WTA 250 в Великобритании состоялись полуфинальные матчи

Ноттингем, Великобритания • 10-16 июня • трава • $267,082

Действующая чемпионка: Кэти Бултер (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Диан Парри (Франция) 6:7(9), 6:1, 6:4

Кэти Бултер (Великобритания, 3) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) 6:7(13), 6:3, 6:4

Каролина Плишкова (№50 WTA) во второй раз в этом году сыграет в финале. Напомним, что в феврале чешка выиграла титул WTA 250 в Клуж-Напоке. Для Каролины это буде 34-й решающий матч в карьере, в котором она попробует выиграть свой 18-й трофей. На травяном покрытии она выиграла три из шести сыгранных финалов, в том числе в Ноттингеме восемь лет назад.

Кэти Бултер (№30 WTA) проведёт третий финал на уровне WTA и попробует выиграть третий титул. Помимо прошлогоднего трофея в Ноттингеме, британка в этом сезоне стала чемпионкой на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Плишкова и Бултер ранее встречались четыре раза и одержали по две победы. Британская теннисистка выиграла в обоих противостояниях с чешкой на траве: в 2022 году они играли друг против друга в Истборне и на Уимблдоне.

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