Словения — Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Дания начинает Евро-2024 – смотреть онлайн трансляцию матча
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С первого взгляда может показаться, что фаворит этого матча очевиден. На предыдущем Евро сборная Дании дошла до полуфинала, а в преддверии нынешнего розыгрыша турнира входит в топ-10 фаворитов по версии букмекеров. Однако, преподнести сюрприз Словения вполне способна. Чего только стоит пройденный путь подопечных Матьяжа Кека в квалификации на финальную стадию чемпионата Европы.
Евро-2024. Группа C, первый тур
16 июня 2024. Штутгарт, "MHP Арена"
Словения 19:00 Дания
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Трансляция матча
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