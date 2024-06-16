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Футбол

Словения — Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Дания начинает Евро-2024 – смотреть онлайн трансляцию матча

Словения - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

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    • С первого взгляда может показаться, что фаворит этого матча очевиден. На предыдущем Евро сборная Дании дошла до полуфинала, а в преддверии нынешнего розыгрыша турнира входит в топ-10 фаворитов по версии букмекеров. Однако, преподнести сюрприз Словения вполне способна. Чего только стоит пройденный путь подопечных Матьяжа Кека в квалификации на финальную стадию чемпионата Европы.

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    • Евро-2024. Группа C, первый тур

    16 июня 2024. Штутгарт, "MHP Арена"

    Словения 19:00 Дания

    Трансляция – MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Словения - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Словения - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Словения - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    В эфире

    Словения - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Телетрансляція матчу Словенія — Данія Смотреть трансляцию

    Если у вас не будет возможности смотреть видеотрансляцию матча, за ходом встречи вы сможете следить в текстовой трансляции UA-Футбол.

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