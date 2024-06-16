Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа

Queensberry/Matchroom. Фьюри, Усик, Джошуа

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, член Международного зала боксерской славы американец Джеймс Тони обрушился с критикой на нынешних бойцов супертяжелого дивизиона, заявив, что никто из них не дотягивает до его уровня.

«Вы видели, как хорошо я дрался против Холифилда?

Я нокаутирую всех, и точка. Никто не может удержать меня. В этой эпохе нет никого, кто был бы на моем уровне. Это действительно так», – сказал 55-летний Тони.

Также Джеймс заявил, что после поражения от Чжана Чжилея с Деонтеем Уайлдером покончено.

Ранее Тони прогнозировал, что Фьюри легко победит Усика.

sport.ua