Энтони ДЖОШУА: «Победил Нганну гораздо раньше, чем ожидал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший двукратный чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) рассказал, к чему готовился в бою с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну (0-2, 0 KO).

«Я готовился к 10 раундам, к тяжелому бою. Этот парень большой, сильный, он чувствует себя по-другому, потому что он боец ММА. Он жесткий парень. Я думал, что все равно одержу победу, и это случилось гораздо раньше, чем я ожидал.

С некоторыми бойцами вы не ладите, поэтому иногда после боя не остается никаких разговоров. Есть еще и уровень уважения – у нас с Нганну было много уважения.

Я подбадривал его, потому что у парня была потрясающая карьера. Не позволяйте этому единственному провалу в его карьере стать определяющим моментом. Я уже проигрывал – это тяжело», – сказал Джошуа.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал бывшего бойца ММА Франсиса Нганну во втором раунде.

sport.ua