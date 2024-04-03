Непобедимый украинец проведет бой в андеркарде поединка Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Лапин

Непобедимый украинский боксер Даниэль Лапин (8-0, 2 КО), завоевавший чемпионский пояс IBO International перед поединком Александра Усика с Даниелем Дюбуа, выйдет еще раз в ринг перед боем своего знаменитого соотечественника с Тайсоном Фьюри.

26-летний Лапин, являющийся подопечным промоутерской компании Усика USYK 17 Promotions, сразится в андеркарде боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Соперником киевлянина станет 34-летний португалец Октавиу Пудивитр (9-1, 4 КО).

Отметим, что Пудивитр в своем последнем поединке досрочно одолел колумбийца Хуана Боаду в декабре прошлого года.

Напомним, что большой вечер бокса запланирован на 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

sport.ua