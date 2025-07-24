Дерек ЧИСОРА: «Это просто проклятие для Усика. И все из-за Украины»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Известный британский боксер Дерек Чисора поделился мыслями о политической позиции Александра Усика.

«Усик не живет полноценной жизнью. Его друзья сейчас умирают на фронте и теряют дома. Это просто проклятие для Усика. Александр не ездит в отпуск в Сен-Тропе, потому что его друзья в окопах. Он не наслаждается своими деньгами из-за Украины, потому что сейчас это все, что у него есть», — сказал Чисора.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua