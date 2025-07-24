Полесье – Санта-Колома, Александрия – Партизан, Бешикташ – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матчей

UA-Футбол организует комментарий поединков квалификации ЛК и ЛЕ с участием украинских клубов.

Очень событийный четверг для украинских болельщиков, нужно будет все успеть и ничего не пропустить, ведь "Полесье" и "Александрия" начинают свои матчи одновременно, а "Шахтер" подключается чуть позже. Растянем футбольное удовольствие не на два часа, а на три; понаблюдаем, готова ли команда Ротаня к "Санта-Коломе", по зубам ли "Александрии" сербский "Партизан", ну и, естественно, проверим, действительно ли хорошо Туран знает "Бешикташ".

АУДИО трансляция начнется в четверг, 24 июля – в 19:55 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк

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