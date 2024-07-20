«Готовы сделать что-то большое». В команде Усика обратились к Макгрегору

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО), рассказал, что украинец после реванша с Тайсоном Фьюри может перейти в бои на голых кулаках BKFC Конора Макгрегора. Лапин обратился к Конору относительно возможного сотрудничества.

«Привет, Конор. Сначала Александр Усик должен отправить на пенсию Тайсона Фьюри. Наша команда Ready to Fight готова сделать что-то большое вместе с Bare Knuckle. Давай поговорим», – написал Лапин в инстаграме.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал в социальных сетях на такое возможное продолжение карьеры Усика.

sport.ua