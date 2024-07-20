Маркес променяет Барселону Б на сборную Мексики

Скоро будет официальное объявление

Barcelona

Как сообщают источники издания TUDN, главный тренер "Барселоны" Б Рафаэль Маркес вскоре покинет клуб. Специалист согласился войти в тренерский штаб сборной Мексики.

Сборную возглавит Хавьер Агирре, а Маркес станет его помощником. Сообщается, что после завершения контракта Агирре в 2026-м году, Рафа заступит на его должность.

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В прошлом сезоне "Барселона" Б заняла 3-е место в 3-м дивизионе Испании. Это первая работа специалиста на посту главного тренера.

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