Байер — Фортуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии

Байер — Фортуна: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 3 апреля состоится матч "Байер" — "Фортуна Дюссельдорф" в рамках полуфинала Кубка Германии.

В четвертьфинале турнира подопечные Хаби Алонсо одолели "Штутгарт" (3:2), а "Фортуна" в послематчевых пенальти одержала победу над "Санкт-Паули".

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. Смотреть трансляцию матча можно на Мегого.

Кубок Германии, 1/2 финала

03.04.2024

Леверкузен, БайАрена

Байер — Фортуна

Видеотрансляция — Мegogo футбол 2

Трансляция матча

В эфире

Байер — Фортуна Смотреть трансляцию

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