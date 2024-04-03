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Байер — Фортуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии

Байер — Фортуна: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Байер - Фортуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Сегодня, 3 апреля состоится матч "Байер" — "Фортуна Дюссельдорф" в рамках полуфинала Кубка Германии.

    В четвертьфинале турнира подопечные Хаби Алонсо одолели "Штутгарт" (3:2), а "Фортуна" в послематчевых пенальти одержала победу над "Санкт-Паули".

    Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. Смотреть трансляцию матча можно на Мегого.

    Кубок Германии, 1/2 финала
    03.04.2024
    Леверкузен, БайАрена
    Байер — Фортуна
    Видеотрансляция — Мegogo футбол 2

    Трансляция матча

    Байер - Фортуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии

    Байер - Фортуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии

    Байер - Фортуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии

    В эфире

    Байер - Фортуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии

    Байер — Фортуна Смотреть трансляцию

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