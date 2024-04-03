Стали известны стартовые составы на полуфинальный матч Кубка Украины Шахтер – Черноморец

Шахтер и Черноморец объявили стартовые составы на полуфинальный матч Кубка Украины.

Стартовые составы команд:

Шахтер: Потрошитель, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Криськив, Бондаренко, Судаков, Эгиналду, Кевин, Сикан.

Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Степаненко, Зубков, Назарина, Марлон, Траоре

Черноморец: Варакута, Гучек, Салюк, Ермаков, Путря, Васильев, Брагару, Авагимян, Штогрин, Бойчук, Бадибанга.

Запасные: Билык, Вечный, Сытников, Присяжнюк, Иеде, Огиря, Зе Гомес, Шаповал, Альваренга

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на УПЛ-ТВ.

Ранее сообщалось, что с помощью жеребьевки был назначен рефери на полуфинальное противостояние Кубка Украины сезона-2023/24.

Напомним, что стало известно ;место проведения финального матча турнира, который состоится 15 мая.

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