Себастьян Феттель: Иногда я думаю о возвращении

Себастьян Феттель рассматривает возможность вернуться в Формулу 1 в 2025 году. Об этом четырёхкратный чемпион мира рассказал в свежем интервью, которое вышло в среду на британском Sky Sports.

Когда Себастьяна спросили, видит ли он себя в числе претендентов на место за рулём в одной из команд в следующем сезоне, он ответил следующее: «Потенциально, да, поскольку у меня нет места за рулём на следующий год, но вопрос в том, ищу ли я такое место? Думаю, ответ зависит от предложений.

Я ушёл из Формулы 1 не для того, чтобы возвращаться, но я ещё тогда сказал, что возможны варианты. Полагаю, с тех пор ничего не изменилось.

Разумеется, есть вещи, по которым я скучаю. В основном, это соперничество. Но есть и вещи в Формуле 1, по которым я не скучаю, и это не изменилось. Жизнь совсем другая, когда ты не выступаешь в Формуле 1, и мне это нравится – я занимаюсь многими разными вещами.

Никогда не знаешь, куда приведёт тебя жизнь. Возможно, она вернёт меня за руль, но, возможно, и нет. Иногда я думаю о возвращении, но эти мысли не занимают всё моё время. У меня трое детей, поэтому каждый день, мне есть чем заняться».

Себастьян Феттель добавил, что продолжает поддерживать контакты с миром Формулы 1: «У меня были переговоры с Тото Вольффом, но не столько о месте за рулём, сколько о ситуации в целом. Кроме того, я разговаривал и с другими людьми, поскольку продолжаю поддерживать связи. У меня есть проект и идеи, связанные с Формулой 1 – посмотрим, удастся ли их реализовать, но я остаюсь на связи.

Нужно совершить несколько телефонных звонков и провести переговоры, чтобы лучше понимать ситуацию в Mercedes. Но нет сомнений, что у них одно из лучших мест в Формуле 1. У Mercedes впечатляющие достижения, хотя в последние годы они столкнулись с некоторыми проблемами. Но всё же несмотря на проблемы, они занимают вторые-третьи места в Кубке конструкторов. Они не ездят где-то далеко позади».

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