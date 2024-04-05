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Футбол

Луис Энрике: Мой дом — Париж

Специалист поделился своими мыслями

Луис Энрике: Мой дом - Париж

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил о своей привязанности к городу Париж.

    "Я из Хихона и я испанец. В этом нет никаких сомнений, мой акцент выдает меня. Я хочу продолжать совершенствовать свой французский, но мой дом — Париж и мой клуб".

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    "Я живу настоящим. "Пари Сен-Жермен" — мой клуб. Я готов отдать максимум для него", — добавил Энрике.

    Сейчас "ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 и имеют 62 балла.

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